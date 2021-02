Réouverture en décembre – Le Villars Palace veut devenir «un village dans le village» Privatisé durant un demi-siècle, le monument en partie classé et fierté de la célèbre station de ski sera très largement ouvert au public. Christophe Boillat

Le «Wall of Fame» retracera, notamment avec des documents et objets d’époque, les exploits des nombreux clubs villardous et de leurs champions. © Villars Palace SA Le visiteur pourra découvrir une exposition permanente sur Corto Maltese et les 17 000 livres de la collection de son auteur, Hugo Pratt. © Villars Palace SA La salle de bal aménagée ici comme pour un dîner de gala. © Villars Palace SA 1 / 4

Enfin! Après cinquante ans de gestion unilatérale par le Club Med, un avatar douloureux à l’hiver 2018-2019, un rachat par deux investisseurs suisses et une réhabilitation complète toujours en cours, le Villars Palace est en train de retrouver son lustre d’antan. Surtout, le vénérable établissement hôtelier sera très accessible au public. Surnommé le «Paquebot des Alpes», il a été érigé entre 1912 et 1913.

Cette renaissance, on la doit principalement à deux amoureux inconditionnels de la station («Des gens d’ici», comme aime à le dire le syndic Patrick Turrian). Ce sont deux hommes d’affaires reconnus et visionnaires: Jérôme de Meyer, président de Nord Anglia Education Switzerland, et Marco Dunand, fondateur et directeur général de Mercuria (matières premières et énergie), à Genève. Tous deux administrent Villars Palace SA. Le premier l’annonce officiellement: «Le Villars Palace ouvrira ses portes le 15 décembre.» Il aurait dû pouvoir rouvrir avant, mais la pandémie a évidemment retardé les travaux gigantesques du bâtiment de 17’000 m2. La rénovation est l’œuvre des architectes nyonnais Glatz & Delachaux. Ils sont intervenus notamment sur le château et temple de Nyon, ceux d’Allaman et Saint-Maire à Lausanne, celui de Lucens.