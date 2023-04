Lacs de Neuchâtel et Morat – Le «Ville d’Estavayer» symbole d’une nouvelle ère à la LNM Le bateau de 240 places est le premier de la flotte de la LNM doté d’un nouveau design pour sa décoration intérieure. Sébastien Galliker

Le nouveau design du «Ville d’Estavayer» doit servir de modèle pour le relooking de toute la flotte de la LNM, se félicite son directeur, Jean-Luc Rouiller. Chantal Dervey

«Il est tout beau, tout propre, tout neuf. Ça fait plaisir de le revoir sur l’eau après un hiver passé à le bichonner au chantier naval. Mais avec sa nouvelle hélice et une citerne d’eau potable plus lourde que par le passé, il réagit un peu différemment.» Capitaine de la LNM (Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA), Melween Perek active le gouvernail du Ville d’Estavayer, à l’approche du débarcadère d’Hauterive (NE) en ce vendredi matin grisâtre.