Prix d’innovation Vaud Œnotourisme – Le vin vaudois sous forme de spa Travel Factory lance un concept de spa mobile dans les vignes et songe à des cosmétiques issus des résidus de la vigne. Le projet a gagné un concours. David Moginier

La maquette du spa mobile, avec sa baignoire nordique en bois et sa bulle de soins, posée sur les hauts de Lavaux. VAUDALIE

L’Association Vaud Œnotourisme a lancé son premier Prix d’innovation et, surprise, le projet choisi tourne autour des soins. En l’occurrence, celui de Travel Factory qui décline un spa mobile en forme de bulle, pour un bain au milieu des vignes, et une gamme de cosmétiques issus des résidus de la vigne, lie et marc en particulier. Après la remise du prix en décembre, où en sont les travaux de la nouvelle société baptisée Vaudalie?

«Nous avons lancé la fabrication de ce spa mobile, qui va nous être livré rapidement, explique Christian Jacot-Descombes, un des quatre associés de cette petite société. Il y aura cette bulle avec un bain nordique en bois, et nous collaborons déjà avec un premier vigneron pour pouvoir le poser.» En l’occurrence, au Domaine Bovy, à Chexbres, où le dynamique Eric Bovy multiplie les événements en temps normal.