Violet et lilas marié au vert olive par petites touches dans un séjour. ATELIER ZÜGER

Électrique, profond, mauve, lilas, le violet est une couleur riche de nuances. Trop souvent oublié, ce coloris est moins répandu en décoration. Il peut paraître inattendu, mais il est omniprésent dans toutes les tendances et s’adapte avec singularité à de nombreuses ambiances décoratives et dans toutes les pièces. Voici quelques conseils d’utilisation.



Le violet est un mélange de rouge et de bleu. Sa position dans le cercle chromatique entre ces deux coloris, l’un chaud et l’autre froid, lui offre la possibilité de jouer sur les deux fronts. Selon l’équilibre du mélange, la nuance de violet peut donc être chaude ou froide. À parts égales, la teinte sera neutre. Cette versatilité est un atout indéniable pour des compositions audacieuses et ingénieuses.