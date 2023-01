Sommets musicaux de Gstaad – Le violoncelle frémissant Le festival de Renaud Capuçon met le violoncelle à l’honneur. Zoom sur Anastasia Kobekina, lauréate 2018 du Prix Thierry Scherz. Matthieu Chenal

Anastasia Kobekina, une violoncelliste à l’aise dans l’authenticité comme dans le raffinement. JULIA ALTUKHOVA

Chaque année entre la fin du mois de janvier et le début février, les Sommets musicaux de Gstaad invitent des jeunes instrumentistes pour une forme agréable de concours traduite en série de minirécitals quotidiens à la chapelle de Gstaad à 16 h. Le ou la récipiendaire du Prix Thierry Scherz se voit offrir la possibilité d’enregistrer un disque avec orchestre chez Claves.

En 2018, la violoncelliste Anastasia Kobekina avait séduit le jury et rebondi avec un magnifique album «Chostakovitch, Weinberg, Kobekin» l’année suivante. Doué d’une sonorité à la fois raffinée et impétueuse, le violoncelle d’Anastasia Kobekina est polyglotte comme elle, à l’aise dans toutes les langues et cultures. Son étonnant dernier disque, «Ellipses», le prouve à nouveau en sautant à pieds joints à travers toutes les époques et les pays, avec un constant bonheur d’expression.

Si la Russe de 30 ans, qui n’est pas rentrée dans son pays depuis le début de la guerre, a grandi dans l’Oural, étudié en Allemagne – où elle réside –, et en France, qui la chérit, la Suisse est aussi très chère à son cœur, depuis sa première invitation à Verbier en 2011 déjà. «C’était ma première visite en Suisse et je me rappelle que la nature, la couleur du lac Léman, des montagnes et du ciel, étaient si intenses que tout me semblait irréel. Quand nous avions découvert le programme, même impression. Nous étions vraiment dans l’Olympe musical!»

«J’ai adoré ce mélange de nature enneigée et de gens qui se réunissent à la nuit tombée dans l’église de Saanen.» Anastasia Kobekina, violoncelliste

La voici réinvitée dans la station bernoise, non comme un espoir, mais désormais comme une valeur sûre du violoncelle classique, l’instrument qui est à nouveau à l’honneur du festival en 2023. «Je me souviens de cette première invitation à Gstaad, raconte la violoncelliste russe dans un excellent français. J’ai adoré ce mélange de nature enneigée et de gens qui se réunissent à la nuit tombée dans l’église de Saanen. J’avais aussi eu un beau moment de découverte avec le compositeur en résidence cette année-là, le français Benjamin Attahir.» Pour cette édition, Diana Syrse, une compositrice et chanteuse mexicaine, est en résidence. Les jeunes violoncellistes joueront tous son œuvre inédite, «Black Fire», commandée par le festival.

Une sonate orchestrale

Le 31 janvier, Anastasia Kobekina revient à l’église de Saanen accompagnée par les cordes de l’Academy Menuhin pour jouer une transcription de la «Sonate Arpeggione» de Franz Schubert. «À vrai dire, il s’agit d’une double transcription, précise la soliste, puisqu’il a destiné cette pièce à un instrument, l’arpeggione, qui n’existe plus. Et les cordes remplacent le piano. Mais la musique de Schubert, comme celle de Bach, garde tout son sens quelle que soit l’orchestration.» Anastasia Kobekina y trouve aussi des parallèles avec les lieder: «Cette sonate offre une telle palette d’émotions, comme des chansons sans paroles, avec toujours ce mélange de larmes et de sourires, de tristesse et d’espoir.» Après l’entracte, la violoncelliste espère pouvoir se glisser discrètement dans l’orchestre pour se jeter à corps perdu dans les «Souvenirs de Florence» de Tchaïkovski, écrit à l’origine pour sextuor à cordes.

Rendez-vous d’exception Afficher plus Renaud Capuçon, violoniste et directeur artistique des Sommets musicaux. SIMON FOWLER Le festival hivernal de Gstaad a beau célébrer le violoncelle cette année de la plus belle manière, ce n’est de loin pas le seul instrument de cette édition. Pour le week-end d’ouverture, Renaud Capuçon mène le bal avec de rares pages de Mozart pour duo et pour quatuor avec piano (ve 27, église de Saanen), alors que le baryton Peter Mattei défend Schubert avec David Fray (sa 28, église de Saanen). Dimanche 29, l’église de Rougemont accueille en matinée la flûtiste à bec Lucie Horsch et en soirée l’étonnant Alexandre Kantorow au piano solo (19 h 30). Il ne faudra pas non plus manquer Le Consort du violoniste baroque Théotime Langlois de Swarte (me 1er fév). Depuis sa création en 2001, les Sommets musicaux privilégient la musique de chambre, tout en réservant quelques soirées d’orchestres de chambre à l’église de Saanen, comme la Menuhin Academy (ma 31 janvier, avec Anastasia Kobekina), la Camerata Salzburg (ve 3 février, avec Renaud Capuçon) et l’Orchestre Consuelo (sa 4 février, avec Steven Isserlis). Gstaad et environs

Du 27 janvier au 4 février

www.sommets-musicaux.com

