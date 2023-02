Objectif zéro CO₂ pour l’automobile – Le virage des voitures de luxe vers l’électrique s’avère délicat Bentley annonce la fin de son moteur W12. Pour les marques premium, il s’agit de faire le deuil d’une symbolique. Ivan Radja

Bentley présentait en 2019 le premier prototype 100% électrique, la EXP 100 GT. L’abandon des moteurs thermiques, dont le célèbre W12, sera effectif dans deux ans. David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Certains constructeurs ont-ils prévu une cellule de soutien psychologique pour leur staff, et surtout pour leurs plus fidèles clients? Le passage progressif au tout-électrique représente, pour les marques premium, davantage qu’un changement de modèle d’affaires. Il touche aux fondements symboliques de leur histoire. Ainsi de Bentley, qui vient d’annoncer que les célèbres moteurs V8 et W12 ne seront bientôt plus qu’un souvenir.