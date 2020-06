Musique classique – Le Virtual Verbier Festival sur medici.tv et la RTS Au cœur de l’été, les concerts, master classes, interviews et événements du Verbier Festival seront retransmis gratuitement sur votre petit écran. Olivier Bot

Les concerts événements du festival auront lieu cet été mais sans public dans la salle. Verbier Festival

Du 16 juillet au 2 août, medici.tv – partenaire du Verbier Festival depuis 2007 – diffusera des interviews, master classes, concerts d’anthologie et contenus jamais vus. Chaque soir débutera par des performances exclusives et inédites, enregistrées expressément pour le Virtual Verbier Festival par quelques-uns des plus grands artistes du Festival.