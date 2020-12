Vols suspendus et quarantaine – Le virus cause un Brexit précipité entre Genève et Londres Les mesures prises pour bloquer le virus mutant sévissant en Angleterre ont un fort impact en terre lémanique. Marc Moulin

L’aéroport de Genève a connu un lundi mouvementé. De nombreuses liaisons avec le Royaume-Uni ont été annulées. Keystone

«J’ai eu de la chance, je suis arrivée vendredi déjà.» Genevoise travaillant depuis huit ans en Angleterre, Stéphanie croit encore en sa bonne étoile quand on l’appelle, lundi matin, alors que toutes les relations aériennes ont été suspendues depuis la nuit précédente entre la Suisse et le Royaume-Uni, afin d’enrayer l’arrivée d’une mutation très contagieuse du Covid. La trentenaire a donc débarqué juste à temps pour passer les fêtes avec sa famille et ses amis. Et déplore la malchance d’autres expatriés comme cette amie française qui aurait dû rejoindre les siens lundi, mais a été empêchée à la dernière minute de quitter l’Angleterre.