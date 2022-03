Éditorial - Le virus, c’est Poutine, pas la Russie

Le poids des mots, le choc des ego. Que peut dire un président français quand il a déjà déclaré: «Nous sommes en guerre» contre un virus, en 2020? Deux ans plus tard, alors qu’un empire autocratique envahit pour de vrai un pays démocratique «allié», l’ennemi n’est plus invisible. Emmanuel Macron met du jaune et bleu en arrière-fond et se contente d’un: «Le président Poutine n’a pas seulement attaqué l’Ukraine, il a décidé de bafouer la souveraineté de l’Ukraine.»

Pour citer quelqu’un d’autre, en l’occurrence l’oublié Victor Cherbuliez dans «L’aventure de Ladislas Bolski»: «Il se disait apparemment qu’un clou chasse l’autre; comme Don Quichotte au retour de sa seconde campagne, j’étais en train d’échanger ma folie guerrière contre une folie romanesque et pastorale, il fallait me laisser faire.» Le Covid-19 est devenu ici un moulin à vent dont on parle de moins en moins. Alors que Hong Kong, ancien élève modèle visant le zéro cas sur son territoire, s’apprête à reconfiner face aux dizaines de milliers de contaminations.

Un clou chasse l’autre, en effet. Mais notre mémoire d’il y a 24 mois fait le joint avec celle d’aujourd’hui: la solidarité du début de crise sanitaire est la siamoise de celle qui nous révolte contre les va-t-en-guerre poutiniens. La première s’est étiolée avec le temps qui passe et les frustrations des uns et des autres. La seconde a aussi ses héros du terrain. Face aux bombes, aux morts, aux chars qui avancent. Ici, des institutions retrouvent une crédibilité qu’on n’imaginait plus. La Suisse, contrainte et/ou forcée, redécouvre que neutralité peut rimer avec autre chose que passivité.

«Dans ce «peacewashing», on voit des orchestres qui boycottent Tchaïkovski.»

Mais qui dit que ce sera toujours le cas si le conflit s’enlise? Les sanctions engendrent déjà leur lot d’irrationalité. Dans ce «peacewashing», on voit des orchestres qui boycottent Tchaïkovski, pourtant ukrainien d’origine et mort le siècle dernier, l’utilisation de la «violation de la trêve olympique» pour sanctionner des sportifs russes ou de grandes multinationales gazières ou pétrolifères jouer les vierges effarouchées. Quant à la fermeture des médias russophones sur notre territoire – idéologues ou non –, elle est aussi une réponse inappropriée.

Le tout ou rien colle comme de la poix à notre époque. On pensait que la guerre en Europe appartenait aux livres d’histoire. On se retrouve avec le chancelier social-démocrate d’un pays devenu pacifiste par la force des atrocités commises qui, sous les applaudissements, annonce qu’il va dépenser 100 milliards pour réarmer son pays. Qui peut foncièrement dire, à part les marchands de guerre comme Poutine, que c’est une bonne nouvelle?



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

