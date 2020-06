Marché du livre – «Le virus de la lecture se porte mieux que le Covid-19» Les ventes en ligne d’ouvrages sur payot.ch ne fléchissent pas et les achats en librairie ont repris très fort. Pascale Zimmermann Corpataux

À l’image de Payot, rue du Marché, à Genève, les librairies ont rouvert leurs portes le 11 mai après avoir effectué des aménagements de sécurité. Lucien FORTUNATI

On ne passe plus «faire un tour chez Payot». Aujourd’hui, la grande majorité des gens qui poussent la porte des librairies de la chaîne romande le font pour acheter. «Depuis la réouverture des magasins, le 11 mai, nous recevons moins de clients, mais surtout moins de promeneurs, comme nous les appelons. D’habitude, sur 100 personnes, il y a 35 acheteurs. Ce pourcentage est passé à 80 ces trois dernières semaines», constate Pascal Vandenberghe.

Le directeur général et propriétaire de Payot, qui a craint, comme tous les libraires, que la fermeture des commerces durant huit semaines ait des répercussions dramatiques sur son entreprise, respire mieux: «Samedi dernier, le 6 juin, nous avons vu se former les premières files d’attente dans nos magasins, notamment à Genève, rue du Marché, et à Lausanne, place Pépinet.»

Chiffre d’affaires en hausse

Non seulement les Romands achètent des livres, mais ils dépensent des sommes coquettes pour la lecture. «Le panier moyen est en hausse de 20% environ», note le responsable, qui conclut: «Nous avons certes moins de clients, mais notre chiffre d’affaires de ce premier mois de reprise est en augmentation de 25%.»

Autre sujet de satisfaction, les ventes d’ouvrages sur Payot.ch, extrêmement florissantes en avril et en mai, n’enregistrent aucun tassement. Pascal Vandenberghe n’en est pas étonné: «Certaines personnes n’ont pas encore franchi le pas de revenir en magasin. Il faut dire que la moyenne d’âge de notre clientèle est supérieure à celle du McDo! Néanmoins 15 à 20% des commandes passées en ligne sont réceptionnées en librairie.» Dans ce cas, l’ordre passé sur internet vise souvent à réserver le best-seller sur lequel tout le monde va se ruer.

«Le Dicker cartonne!»

À ce propos, le patron de Payot sait ce qu’il doit à Joël Dicker. Le nouveau roman du Genevois «cartonne», selon ses termes. «Empêché de paraître le 17 mars comme prévu, «L’énigme de la chambre 622» a bénéficié d’un effet d’attente spectaculaire, relève-t-il. En trois semaines, nous en avons plus vendu que le précédent (ndlr: «La disparition de Stephanie Mailer») en six mois. Aucun plan marketing n’aurait été plus efficace.»

Pascal Vandenberghe, directeur général et propriétaire de Payot. LUCIEN FORTUNATI

Tout cela suffira-t-il à compenser sur l’année 2020 les semaines de portes closes? Pascal Vandenberghe n’en sait rien mais reste optimiste. «Depuis un siècle, tous ceux qui nous annoncent la mort du livre se trompent. Je crois en son avenir. Il s’agit d’une lame de fond qui se confirme toujours en période de crise: les gens lisent. C’est une hygiène de vie, une thérapie. À nous de faire en sorte que le virus de la lecture, qui se porte mieux que le Covid-19, ne soit pas éradiqué!»