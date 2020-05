L’éditorial – Le virus de l’euphorie gagne Berne Arthur Grosjean

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga avec les conseillers fédéraux Alain Berset Karin Keller-Sutter à l’issue de la conférence de presse du Conseil fédéral, ce 27 mai 2020 à Berne. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) keystone-sda.ch

Finies les grandes déclarations solennelles au pays, l’œil grave et le sourcil froncé. Le Conseil fédéral a désormais attrapé le virus de l’euphorie. Mercredi, il a répété bien sûr qu’il fallait continuer à se laver les mains et à garder ses distances. Mais le ton a radicalement changé. Berset, Sommaruga et Keller-Sutter plaisantent et s’autorisent même quelques sourires grivois quand on aborde les assouplissements touchant les travailleuses du sexe.

Cette ambiance détendue peut surprendre au premier abord, puisque le Conseil fédéral a décidé d’accélérer encore le déconfinement de la vie sociale. Des manifestations de 300 personnes seront bientôt autorisées alors qu’aujourd’hui elles sont limitées à cinq individus. Mais cette décontraction a une explication simple: la vague épidémique est terminée. La Suisse compte désormais moins de quinze contaminations par jour. Pour tout le pays. Il n’y a pratiquement plus de morts ni d’entrées aux Urgences à cause du Covid-19.

C’est une nouvelle très réjouissante et qui tord le cou aux oiseaux de malheur qui annonçaient un rebond des infections. Souvenez-vous il y a deux semaines. On rouvrait les écoles aux enfants et les restaurants aux clients. Certains «experts» parlaient d’un pari risqué et craignaient une deuxième vague épidémique. Il n’en a rien été.

Le symbole fort de cette détente? Les personnes à risque pourront, dès le 6 juin, reprendre une vie sociale normale. Cela ne signifie pas que tout le monde peut faire tout et n’importe quoi. Berne insiste d’ailleurs lourdement sur le traçage de la moindre contamination. Mais, et le départ de Daniel Koch, alias «Monsieur Coronavirus», le signale bien, la crise sanitaire est finie. Et l’on peut s’en réjouir sans modération.