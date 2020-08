Consonne: C. Voyelle: O. Consonne: R. Voyelle: O. Consonne: N. Voyelle: A. 6 lettres. Pas mieux. Corona. Six lettres mais beaucoup beaucoup beaucoup plus de chiffres. Comme ceux que l’on ose à peine écrire sans se faire taxer de suppôt du grand capital chimique bâlois et de son bras armé étatique. C’est le cas de l’évolution du nombre d’infections quotidiennes au Covid-19 dans notre pays par exemple. Je vous fais grâce de les reproduire ici.

Les coronasceptiques disent que ce chiffre ne veut rien dire et que de le poser, comme ça, tout nu, et dans un titre de surcroît, est juste anxiogène. Et ils n’ont pas complètement tort. Sans y adjoindre les tests effectués, les hospitalisations, les décès, ce sont des données brutes. Au même titre que d’autres, sans que le contexte n’explose immédiatement au visage: un PIB qui ne tient pas compte des dégâts à l’environnement, un taux de chômage qui n’analyse pas les fluctuations automatiques saisonnières, une température de beau temps qui ne dit pas que la bise ou le foehn va la faire fluctuer.

Claude Ansermoz Afficher plus Claude Ansermoz, rédacteur en chef (24heures/Odile Meylan)

Oui, le Covid-19 nous fait tous avancer masqués. Sur la bouche, sur le nez, mais aussi sur les yeux. Il y a toujours bel et bien des questions à se poser lorsqu’on traite une statistique dans une actualité brûlante. Le journaliste qui travaille avec éthique ne prétend pas à la vérité ultime mais à l’honnêteté de l’artisan pointilleux. Quand j’ai appris le métier, un représentant de Pénombre – un espace de réflexions et d’échanges sur l’usage du nombre dans le débat public français – était venu nous sensibiliser sur le sujet. Avec une devise empruntée à Friedrich Nietschze: «Si tu ne veux pas que s’émousse l’acuité du regard et du sens, traque le soleil dans l’ombre.»

Mais il en va aussi de la responsabilité citoyenne de chacun de lire plus loin qu’un chiffre, fût-il imprimé en gros et gras. Dans une démocratie, se forger une opinion, c’est un effort, une exigence, une curiosité. Comme celle de multiplier ses sources d’information, y compris celles qui ne nous caressent dans le sens du poil de nos certitudes.

Je l’ai déjà écrit dans ces colonnes, je ne suis pas un dingue du principe de précaution à tout crin. Mais l’incertitude sanitaire incite aujourd’hui encore à une prudence et à des mesures qui peuvent paraître excessives. Qu’il faudra lever dès qu’on le pourra mais certainement pas avant. Les faits restant des faits, n’en déplaise à certains, oui, il y a une seconde vague de Covid-19 ailleurs (Israël, Australie). Et si les si pragmatiques Suisses alémaniques, si attachés à leur autonomie et longtemps bien plus libertaires sur le sujet, commencent à se mettre massivement au masquage, ce n’est certainement pas par hasard ou par effet de mode.