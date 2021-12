L’invité - Le virus mute. Et nous? Quel défi pour l’avenir!

Le virus mute. Il ne cesse et ne cessera de muter. Survenu en Chine, puis décliné en variants indien, anglais, brésilien etc., l’OMS a préféré donner à ces diverses souches une lettre grecque (Alpha, Béta, Gamma, Omicron…) pour ne pas stigmatiser l’un ou l’autre pays. À juste titre d’ailleurs, car le virus se moque des frontières, il est bien international. Ses mutations visent à dépasser les barrages qui se trouvent devant lui.

Cherchant constamment à se reproduire, il nous contraint à adapter nos réactions et stratégies de lutte en permanence. On viendra à bout – non pas du virus – mais de ses effets délétères soit par la vaccination, soit par le développement individuel de la maladie elle-même (qui a le même effet immunisant, mais souffrances des victimes, surcharge des lits de soins intensifs et épuisement du personnel hospitalier en plus). Mutation donc. Et sans doute mutations continuelles, voire nouveaux virus peut-être infiniment plus redoutables. Virus enfouis depuis des millénaires dans les glaces des pôles qui, réchauffement accéléré, fondent à vue d’œil…

«Entrer collectivement et massivement en mutation, de manière non seulement à survivre, mais à vivre plus intelligemment.»

Ces mutations continuelles, cette adaptabilité constante pour survivre devraient nous mettre la puce à oreille à nous autres humains, et nous inviter nous aussi à réagir en mutant. À entrer collectivement et massivement en mutation, de manière non seulement à survivre, mais à vivre plus intelligemment, plus en accord avec nos limites, plus adaptés à nos conditions de vie. Ceci pour nous attaquer aux causes des problèmes infiniment plus préoccupants que sont les changements climatiques et la disparition de la biodiversité.

Quelques questions:

Quand cesserons-nous d’affaiblir nos systèmes immunitaires physiques et psychiques en vivant hors sol? En s’étourdissant dans une consommation sans fin? Quand cesserons-nous de nous déplacer sur terre et dans les airs pour un oui et pour un non? Quand cesserons-nous de faire faire trois fois le tour de monde à nos marchandises, de surchauffer nos maisons, de jeter et gaspiller sans discernement des biens limités? Quand cesserons-nous de consommer à outrance, d’exploiter la terre et les peuples du Sud?

Transformation en profondeur

Il ne faut pas se méprendre sur les combats à mener: c’est une nécessaire mutation qui est devant nous. Une transformation en profondeur dont les slogans «moins c’est plus», «small is beautiful» ou «moins d’avoir, plus d’être» sont de véritables programmes de vie! Il s’agit bien de muter. Non pas muter selon les visées du transhumanisme et de l’homme augmenté, mais à l’inverse de l’humain fini, limité, mais infiniment et puissamment vivant!

Un vrai défi est devant nous: opérer une mutation sociétale qui préserve réellement nos conditions de vie, tienne compte des limites de la planète et offre ainsi un avenir!

C’est un défi passionnant et chacun peut en devenir l’artisan.

