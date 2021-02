Masques à Monthey – Le virus n’a pas eu totalement raison de la fièvre de Carna Pandémie ou pas, on ne transige pas avec la tradition du Triboulet, dans le Chablais valaisan. Reportage, entre canapé, flocons et confettis. David Genillard

Le comité anime ce «non-Carnaval» depuis son QG, transformé en une sorte de mélange improbable de studio de télé, de scène de théâtre ubuesque, de débit de boissons et de standard téléphonique. Chantal Dervey

Même en ces temps de pandémie et sous des flocons qui tombent plus dru que les confettis en ce vendredi soir, le carnavaleux continue de voir «le verre de Suze à moitié plein». Dans son quartier général situé sur la place centrale, le comité d’organisation du Carnaval de Monthey carbure au stress autant qu’à l’apéro, dans une sorte de numéro d’équilibriste que seul le fêtard le plus expérimenté maîtrise à ce point. Samantha Scesa nous fait faire le tour des lieux, transformés en une sorte de mélange improbable de studio de télé, de scène de théâtre ubuesque, de débit de boissons et de standard téléphonique. La Montheysanne nous accueille bonnet de nuit vissé sur la tête et pyjama sur le dos. Forcément: «On fait Carna à la maison!»