Covid-19 – Le virus ne se transmet pas au stade, mais parfois à la sortie La flambée des cas de contaminations semble épargner pour l’instant les stades et les patinoires. Pourtant, le public y est de moins en moins autorisé. Robin Carrel

Le Hallenstadion est toujours remplissable aux deux-tiers. keystone-sda.ch

La deuxième vague est arrivée et les championnats de football et de hockey ont été chamboulés une nouvelle fois. Huis clos en Valais, mille spectateurs maximum un peu partout et Zurich qui résiste toujours et encore au virus envahisseur… De quoi faire de nouveau mal aux finances des clubs, alors qu’ils avaient investi gros dans le concept de sécurité contre le Covid-19.

Le CP Berne a chiffré son coût à plus d’un demi-million de francs, il est de plus de 300 000 au FC Sion alors qu’aux Vernets, Genève-Servette a lâché plus de 100 000 francs. «Nous avons établi un protocole de sécurité sanitaire qui a été agréé et applaudi par le Conseil fédéral. M. Berset et Mme Sommaruga l’ont qualifié eux-mêmes de «très très fort», s’est félicité dans la semaine Claudius Schäfer, le boss de la Swiss Football League, sur lematin.ch. Les chiffres le confirment.