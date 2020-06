Covid-19: nouvelles infections – Le virus progresse chez les jeunes actifs Cette semaine, les nouvelles infections au coronavirus ont augmenté chaque jour. Des foyers sont apparus, notamment dans le canton de Vaud et en Valais. Sébastien Jubin

Les contaminations les plus conséquentes ont eu lieu dans les cantons de Vaud (de 18 à 27 en une semaine), en Valais (de 18 à 25) et à Zurich (de 27 à 32). Getty Images/iStockphoto

Se dirige-t-on vers une nouvelle flambée de contaminations, cette fameuse deuxième vague? Difficile à dire, mais la courbe des infections est montée chaque jour cette semaine. Lundi, la Suisse dénombrait 18 nouveaux cas, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Puis, au fil des jours, nous avons repassé la barre des 50 personnes infectées quotidiennement. Et samedi, nous sommes passés à 69 – aucun décès et une seule hospitalisation –, soit près de quatre fois plus que cinq jours plus tôt.