Parti libéral-radical – Le virus retarde le débat sur la durée des mandats des élus Le congrès du PLR ne pourra rien décider sur la limitation des mandats, le 24 juin à Payerne. Les ministres Broulis et Leuba sont les principaux concernés. Jérôme Cachin

Marc-Olivier Buffat Faire voter une réforme des statuts du PLR le 24 juin serait à la fois «difficile» et «interdit», constate le président du parti. Florian Cella

Surprise, dans l’ordre du jour du congrès du Parti libéral-radical vaudois (PLR) du 24 juin: la limitation de la durée des mandats des élus n’y figure pas. La direction propose de limiter à trois le nombre de législatures consécutives pour les ministres cantonaux et les parlementaires fédéraux, sauf dérogation. Mais pour en débattre et trancher, il faudrait réunir plus de 300 personnes, ce que Berne interdit.