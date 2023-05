Si gouverner c’est prévoir, la récente décision du Canton de numériser les outils d’enseignement montre, de manière patente, l’incompréhension des véritables enjeux face aux défis qu’affronteront les générations à venir.

Nul ne peut désormais ignorer les effets délétères induits par le digital aux niveaux psychologique, géophysique et économique. Psychologique d’abord (perte du lien sensoriel naturel avec la matière, l’espace et le temps, diminution drastique des interactions humaines directes, baisse du Q.I., altération du désir), géophysique ensuite (épuisement des ressources, besoin en énergie, atteinte aux écosystèmes, électro-smog), économique, enfin (dépendance aux GAFAM, obsolescence rapide des appareils et systèmes, coûts énergétiques et de maintenance).

«Il est indispensable de comprendre et d’enseigner en quoi le digital accroît les inégalités.»

Last but not least, nous pourrions encore évoquer les risques liés aux vulnérabilités (hacking) des systèmes de défense, de distribution d’énergie et des flux financiers.

Ce dans quoi l’enseignement devrait s’engager est à l’exact opposé de tout ce qui a concouru à la catastrophe écologique en cours, ainsi qu’à ses prochaines et inéluctables conséquences sociales. Ne devrait-on pas prioritairement enseigner la maîtrise réelle d’une langue (à quoi se rattache la capacité d’élaborer une pensée), la botanique (dont toute vie dépend), l’analyse transactionnelle (meilleure connaissance de soi et des interactions humaines), mais aussi l’histoire et la philosophie? Et, dans un ratio de temps d’enseignement équivalent aux branches précitées, apprendre à manier la bêche, la herse, le moulin et le pétrin? Les meilleures notes d’évaluation scolaires étant attribuées aux élèves qui démontrent les meilleures aptitudes à la coopération et à la solidarité.

Oui, il est indispensable de comprendre et d’enseigner en quoi la croissance est un leurre, en quoi le digital accroît les inégalités, en quoi il met en danger les démocraties et génère une perte de confiance, puisque tout ce que le digital permet (textes, images et sons) peut être trafiqué à l’envi. Il est également indispensable de renouer avec une tradition d’initiation à l’intégration de notre statut de mortel, réalité que nous nions et tentons de fuir dans le virtuel digitalisé.

Vaine tentative

Les chantres du binaire devraient comprendre que la réduction numérisée de toutes choses va à l’encontre de la réalité analogique du vivant, et que la propension au digital est une vaine et mortifère tentative de maîtrise, particulièrement efficace lorsqu’elle est sous tendue par une quête de profit.

Les possibles dimensions positives du numérique (diagnostic médical, encyclopédie participative Wiki) ne rachètent pas, ne compensent pas, ses dimensions globalement funestes. Dans une société en perte de sens, n’avons-nous rien de mieux à proposer aux jeunes, comme apprentissage à l’être au monde, qu’une tablette au fonctionnement inintelligible?

Serge Thorimbert Afficher plus Ingénieur et auteur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.