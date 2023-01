Tribunal de Nyon – Le voleur d’animaux devra rester en prison Accusé une fois encore d’avoir maltraité des animaux, le jeune homme a nié. Les juges ne l’ont pas cru et l’ont condamné. Yves Merz

L’accusé a organisé un élevage de lapins retrouvés baignant dans leurs excréments, sans eau ni nourriture. Michel Duperrex

Annoncé malade, le prévenu n’était pas présent à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel de La Côte, lundi. Il a appris sa condamnation en cellule, où les juges ont décidé de le maintenir pour exécuter le solde de la peine prononcée lors de son premier procès en mars 2022, soit 1 an, 3 mois et 15 jours, peine alourdie de 5 mois de prison ferme sanctionnant ses nouveaux délits, dont celui d’avoir maltraité tout un élevage de lapins. La présidente du Tribunal a déclaré qu’au vu du risque élevé de récidive et de fuite, le sursis était exclu.