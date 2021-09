Votations du 26 septembre – Le vote caché pourrait-il plomber le mariage pour tous? Le troisième et dernier sondage Tamedia prévoit un plébiscite pour l’union des couples homosexuels. Mais la prudence demeure. Julien Wicky

Plus de deux tiers des Suisses seraient prêts à soutenir le mariage pour toutes et tous. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le ton des affiches des opposants est monté d’un cran, mais ni les bébés étiquetés comme des objets ni les zombies ne semblent pouvoir entraver le large oui qui se dessine dans les urnes le 26 septembre prochain.

C’est en tout cas ce que révèle le troisième et dernier sondage de Tamedia (éditeur de ce contenu) en vue de la votation sur le mariage pour tous. Dans le détail, 67% des personnes interrogées se disent favorables – un point de plus que lors du précédent sondage, et trois de plus que lors de la toute première enquête, il y a un mois.

Le oui se maintient donc à un haut niveau et la part des sondés qui se montraient en partie convaincus par l’un ou l’autre camp a pris le chemin d’une approbation. En face, ceux qui sont certains de voter non n’ont pas changé d’avis. Leur proportion est stable depuis début août, plafonnant à 29%.