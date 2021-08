Projet controversé – Le vote contre la tour Swissquote n’aura pas lieu Le contrôle des signatures par la Commune de Gland montre qu’il manque quatre signatures pour valider le référendum. Recours annoncé. Yves Merz

Image de synthèse du projet d’extension du siège de Swissquote, comprenant une tour de 60 mètres de haut. Les opposants sont essentiellement des riverains qui habitent côté Lausanne de l’avenue du Mont-Blanc. Image de synthèse Link architectes

Le comité référendaire AvenirGland opposé au projet Swissquote d’ériger une tour de 60 mètres avait réussi à récolter 1403 signatures, alors qu’il en fallait 1303 (15% des électeurs) pour valider leur droit démocratique. Mais à la suite du contrôle des signatures par l’administration de la Ville, le nombre de paraphes valables n’était plus que de 1299. Il en manque donc quatre pour qu’il y ait un vote populaire sur le plan d’affectation La Crétaux, qui inclut la construction de l’extension du siège de la banque en ligne.

Pascal Riesen, président du comité référendaire, s’explique mal cet échec. «Je n’ai pas encore reçu les listes. Je n’ai donc pas d’explication. Comme nous avons décidé de recourir, il faudra pourtant bien comprendre la situation pour motiver le recours. Ce que je peux dire, c’est que nous avions effectué un contrôle. Nous avions éliminé les doublons et les noms des personnes qui n’avaient pas leur adresse à Gland. Nous avons fait un travail de filtrage minutieux, mais dans les limites de nos moyens. Avec 100 signatures de plus que le minimum requis, nous pensions avoir une marge d’erreur suffisante.»

«Avec 100 signatures de plus que le minimum requis, nous pensions avoir une marge d’erreur suffisante.» Pascal Riesen, président du comité référendaire

AvenirGland ne veut pas en rester là. «Par respect pour les 1299 Glandois reconnus par le Service de la population qui ont signé, on se sent obligé de faire recours, poursuit Pascal Riesen. On ne peut pas leur claquer la porte au nez. On va demander à la préfecture que ce soit un organisme neutre qui fasse le recomptage. Si le résultat se confirme, nous l’accepterons, bien sûr, mais nous allons continuer à nous battre au niveau des permis de construire.» Le noyau des opposants conteste surtout la tour, qu’il juge disproportionnée.

La syndique de Gland Christine Girod se dit soulagée. «C’est une surprise, au vu du nombre de signatures récoltées. Je reconnais que ces citoyens ont eu le courage d’exercer leurs droits démocratiques en lançant ce référendum. Mais le résultat confirme la décision du Conseil communal, qui avait voté ce plan d’affectation à une large majorité. Si le vote avait été serré, alors un référendum aurait eu plus de sens. Là, nous pourrons aller de l’avant dans ce projet important pour Gland.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.