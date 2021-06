Différence de salaires – Le vote jurassien sur l’égalité donne des ailes aux féministes Près de 90% des votants ont soutenu une initiative pour concrétiser l’égalité salariale. Les militants pourront-ils capitaliser sur ce succès? Caroline Zuercher

L’égalité effective des salaires entre femmes et hommes figurait parmi les revendications de la Grève féministe organisée ce lundi 14 juin dans toute la Suisse (ici à Lausanne). KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Plus de 88% de oui. Dimanche, les Jurassiens ont plébiscité l’initiative populaire «Égalité salariale: concrétisons!» Lancé par le syndicat Unia Transjurane, ce texte était soutenu par le gouvernement et par tous les partis, UDC comprise. «J’espère que d’autres cantons vont suivre ce mouvement», s’exclame la secrétaire régionale d’Unia, Rébecca Lena.

Selon la syndicaliste, cette piste cantonale doit être suivie. Et si rien ne change, il faudra envisager un pas supplémentaire, au niveau national. En matière d’égalité salariale, la marge de manœuvre des cantons est en effet restreinte. Ils peuvent intervenir pour ce qui est des rapports de droit public, mais la législation fédérale impose des limites dans le privé. Plusieurs d’entre eux, dont Vaud et Genève, ont agi là où c’est possible ou prévoient de le faire.