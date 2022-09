Effet domino – Le vote sur l’AVS hypothèque le sort du 2e pilier En cas de non le 25 septembre, la droite menace de flinguer la réforme de la LPP. Pour la gauche, c’est la preuve qu’elle n’a pas envie de s’engager. Florent Quiquerez - Berne

L’engagement des femmes de droite – ici Céline Amaudruz (UDC/GE) – suffira-t-il pour sauver la réforme LPP? En cas de non le 25 septembre à AVS 21, le projet sera sur le ballant. KEYSTONE

«Est-ce qu’en rejetant la réforme du 1er pilier, on arrive à créer plus facilement une réforme du 2e?» Cette question posée par Alain Berset lors de la campagne sur AVS 21 dit beaucoup de l’ambiance qui règne sous la Coupole. À deux semaines du scrutin, c’est une rengaine qu’on entend à droite de l’échiquier politique: si c’est non le 25 septembre, finie la réforme de la LPP.