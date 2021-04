Astrophysique – Le voyage interstellaire par les trous de ver Ces objets étaient jusqu’alors hypothétiques. Des études révèlent qu’ils sont du domaine du possible. Sauf qu’il y a un gros mais… Pascal Gavillet

Dans le film «Interstellar», les héros empruntent un trou de ver pour se rendre aux confins de l’univers. MELINDA SUE GORDON

Si l’on vous parle de relativité générale d’Einstein, d’équations de Maxwell, de Dirac ou de Schrödinger, de champs électromagnétiques et de mécanique quantique, vous allez très vite renoncer à lire plus avant. En revanche, si l’on mentionne le voyage interstellaire et qu’on convoque, par exemple, l’un des plus fameux films du genre, le bien nommé «Interstellar» de Christopher Nolan, la notion de trou de ver vous semblera tout à coup plus abordable, moins indigeste et presque rassurante. Mais de quoi s’agit-il? En astrophysique, le concept de trou de ver permettrait de relier deux régions distinctes de l’espace-temps, formant en quelque sorte un raccourci.