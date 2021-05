Que dites-vous aux jeunes qui ne vous font pas confiance et réclament une révolution verte?

Je comprends leur impatience. Mais ce n’est pas une raison pour dire non. Sinon, ils font le beurre du lobby pétrolier, qui est le vrai adversaire de cette loi. Son but est que la Suisse continue à payer 8 milliards par an pour le pétrole et le gaz. Veut-on envoyer cet argent à l’étranger, ou l’investir ici dans des technologies d’avenir et créer des emplois en Suisse? Avec un non, on ne gagne rien pour votre fils, rien pour les jeunes qui se battent pour le climat.