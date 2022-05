Précédant Olaf Scholz à Davos, le ministre allemand de l’Économie et du Climat vient au WEF défendre ses choix en matière de transition énergétique.

Robert Habeck devant la raffinerie de pétrole de TotalEnergies à Leuna, point d’arrivée d’un oléoduc russe, le 16 mai 2022. Le ministre de l’Économie et du Climat multiplie les visites pour rassurer les Allemands quant aux conséquences de la guerre en Ukraine sur l’économie.

C’est la personnalité politique la plus populaire d’Allemagne qui débarque au WEF à Davos. À 52 ans, l’écologiste Robert Habeck, ministre fédéral de l’Économie et du Climat, est considéré comme le poids lourd d’un gouvernement dirigé par un chancelier sans boussole. Après le triomphe de son parti aux élections régionales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le 15 mai dernier (les écologistes ont triplé leur score à 18% des voix), il est considéré dans les médias comme le «quasi-chancelier».

Chemise blanche, veste foncée, toujours mal rasé, on le compare à Barack Obama, à la fois cool et compétent. La semaine dernière, on l’a vu travailler assis en tailleur sur le quai d’une gare, en attendant son train, avec deux gardes du corps debout à côté de lui.