La question verte – Le vrai sapin de Noël est-il plus écolo que celui en toc? Chaque semaine nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Lise Bailat

La réponse est oui… à moins de garder son sapin en plastique pendant très longtemps. Et c’est une bonne nouvelle: avoir un vrai sapin de Noël, c’est beau, ça ne contribue pas à la déforestation et c’est peu coûteux en CO 2 à condition de bien choisir son produit et de bien l’éliminer.