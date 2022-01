Internet du futur – Le web 3.0 arrive, mais de quoi s’agit-il au juste? Le «Web3», un concept dont on parlera en 2022. Revanche des utilisateurs ou mainmise définitive des GAFAM, le scénario reste ouvert. Ivan Radja

Shutterstock

En 2000, la bulle internet éclatait et les sociétés survivantes accouchaient du monde des réseaux sociaux et des big datas. Vingt ans après, le web se cherche un nouveau visage, plus décentralisé, plus démocratique surtout. Les géants, Facebook en tête, réagissent en esquissant des métavers futuristes, dont ils garderaient les rênes. Quelques repères pour mieux comprendre ce qui se joue.

Trois générations

Dans les années 90, internet et les premiers ordinateurs personnels envahissent notre quotidien. Une version basique, faite de documents écrits que l’on consulte, mais sans y participer. C’est le web 1.0.