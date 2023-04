Choix de la rédaction – Le week-end, c’est totalement Super Un chanteur fou à Romainmôtier, samedi. Des concerts classiques, une expo et les 20 ans du Bout du monde à Vevey. Demandez le programme! Francois Barras Matthieu Chenal Gérald Cordonier Florence Millioud

Didier Super se produira samedi 22 avril à Romainmôtier. Magali Girardin

Besoin d’idées pour occuper le week-end? Voici notre sélection de rendez-vous décalés, festifs ou culturels.

Didier Super

«Mon cher Didier, je viens de retourner signer le contrat avec la ville de Nouméa. Je constate qu’ils te souhaitent en prime time! Sont-ils conscients de ce qui va se passer, ou vais-je devoir (encore) gérer l’après? Bien à toi. JD»

Ce mail du manager de Didier Super, opportunément reproduit sur la page Facebook de l’artiste, prouve deux choses. Primo, le nom de Didier Super s’est propagé jusqu’en Nouvelle-Calédonie, ce qui ne manque pas d’inquiéter. Deuzio, tous les responsables de salles de spectacle ne sont pas forcément au courant de ce qui les attend en signant le natif de Douai (Nord, France), ce qui ne manque pas d’étonner.

Comment, en effet, programmer le responsable de «Petit caniche, peluche pour vieux» sans avoir vu ou entendu ce dont le bonhomme est capable? S’enorgueillissant depuis vingt ans d’une nullité musicale qui est le seul élément de consensus associé à sa personne, Super et son gilet en lycra montent inlassablement sur scène chanter des âneries absolues, déclamer des sketchs qui tombent à plat, jouer des comédies musicales lamentables et expérimenter cet état physique rarissime où les neurones et les nerfs, vaincus par tant de bêtise rayonnante, s’abandonnent finalement en un rire libérateur bien que désespéré. Le geste artistique ultime ou la connerie du siècle? À chacun d’en décider, ce samedi à Romainmôtier. Il y aura des bières.

Les derniers jours d’une expo

Le Muséum cantonal des sciences naturelles présente «Liber&Fungi – un monde sans fin», une exposition artistique de Nele Gesa Stürler et Mario Del Curto. Ces deux artistes s’associent pour présenter leurs dernières créations, qui évoquent une symbiose sur la thématique des champignons et du bois. À voir dans les salles d’exposition du Jardin botanique jusqu’au 23 ​avril.

Concerts classiques

Le Rosey Concert Hall accueille l’Orchestre de la Suisse romande et la Zürcher Sing-Akademie pour l’incontournable «9e Symphonie» de Beethoven. Jonathan Nott fera résonner l’«Hymne à la joie». Samedi de son côté, la Camerata Ataremac illustre le fil rouge de saison autour du maître et de l’élève en tissant la filiation allant d’Alexandre Glazounov à Youri Abramovitch Levitine en passant par Dimitri Chostakovitch. Un écrin pour l’hautboïste ClothildeRamond.

Le Bout du monde fête ses 20 ans

Le Bout du Monde s’est fait sa place de lieu emblématique de Vevey il y a vingt ans déjà. Un anniversaire que le bar-scène à l’est de la ville célèbre depuis le début du mois, proposant une foultitude d’animations. Ce samedi (avant la semaine anniversaire du 24 au 30 ​avril), c’est fiesta, soleil et lâcher-prise avec le rock tropical de Service Fun.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.