BMX – Le week-end de folie de Zoé Claessens La Vaudoise a remporté les deux épreuves mises sur pied à Papendal aux Pays-Bas. Elle devient la première suissesse à gagner sur une manche de Coupe du monde. Claude-Alain Zufferey

Zoé Claessens sur le podium dimanche. Elle est entourée par la Néerlandaise Laura Smulders et la Britannique Bethany Shriever. Twitter

Championne d’Europe 2021, Zoé Claessens (21 ans) a vécu un week-end de rêve sur le circuit Coupe du monde de BMX Racing. Elle s’est imposée tant dans la course de samedi que dans celle de dimanche, organisées à Papendal (Pays-Bas).

Lors de la 4e manche de la saison, la Vaudoise a devancé la Néerlandaise Laura Smulders et la Britannique Bethany Shriever. La veille lors de la 3e manche, Claessens et Smulders avaient déjà fini première et deuxième, devant l’Américaine Felicia Stancil. A cette occasion, la Vaudoise était entrée dans l’histoire du BMX helvétique en devenant la première Suissesse à s'imposer en Coupe du monde.

Thalya Burford brille également chez les M23

Lors des deux premiers rendez-vous de la saison, à Glasgow les 28 et 29 mai, Zoé Claessens s’était classée 2e puis 6e. Au classement général, Smulders est en tête avec 1860 points, devant Claessens avec 1665 points et Shriever 1131 points. Les quatre prochaines épreuves se dérouleront à Bogota (Colombie) en automne.

Dans la catégorie M23, dimanche, Thalya Burford n’a pas réussi à rééditer sa course victorieuse de samedi. La Genevoise a tout de même terminé au deuxième rang derrière la Canadienne Molly Simpson.



