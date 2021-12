Analyse - Le WEF prend un très méchant coup

La réunion annuelle du Forum économique mondial est donc annulée, probablement repoussée à l’été. Pour cette institution, qui a pris au fil des ans une importance considérable, c’est un coup dur. Car les habitudes se perdent vite dans un monde surchargé par des événements conçus par de multiples organisations qui ont bien compris que l’esprit de Davos pouvait être copié.

Le WEF est un moment et un lieu uniques dans leur genre, un terrain neutre où amis et ennemis se croisent et se toisent. L’idée géniale de son fondateur Klaus Schwab est même devenue l’antichambre des négociations délicates de la Suisse avec l’Union européenne; le seul endroit où les présidents du monde entier partagent un café sans être harcelés par des hordes de chaînes TV. Pour les milieux économiques, les rencontres informelles entre partenaires ou concurrents ont une valeur inestimable, sans quoi ils ne seraient jamais aussi nombreux à prendre la route pour la station des Grisons.