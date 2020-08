Politique migratoire – Le «Wir schaffen das» d’Angela Merkel a tenu son pari Cinq ans après, bien que divisée, l’Allemagne tire un bilan positif de l’intégration de plus d’un million de réfugiés. Christophe Bourdoiseau Berlin

Des migrants à la gare de Passau, en novembre 2015. L’Allemagne en a accueilli plus d’un million. AFP

Et si c’était à refaire? Elle le referait! «Je prendrais aujourd’hui la même décision», a assuré Angela Merkel lors de sa conférence de presse estivale, vendredi. Une décision historique, celle d’accueillir plus d’un million de réfugiés en 2015 et 2016, qui avait plongé l’Allemagne dans un chaos humanitaire sans précédent depuis la fin de la guerre.