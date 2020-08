Soirée Open Mic – Le XIIIe siècle, nouveau laboratoire du rire lausannois Ce n’est plus une mais trois fois par semaine que les jeunes humoristes testeront leurs blagues au bar de la Cité. Alexandre Caporal

L’humoriste Vanessa Lépine lance le Comedy Club 13 pour donner un nouveau souffle à l’humour lausannois. DR

Plus la vanne est huilée, plus elle a de chances de faire mouche. Les humoristes le savent, la fréquence de jeu compte. À Lausanne, le bar XIIIe siècle fait de sa cave un laboratoire à blagues depuis un an. À raison d’une fois par semaine, les soirées Open Mic donnent cinq minutes à chaque comédien pour convaincre la salle de 45 personnes. Dès le 3 septembre, la cadence sera multipliée par trois. En plus des Open Mic, chaque vendredi, le jeudi «rodage» offrira des créneaux plus longs, pour des sketchs de 15 à 30 minutes, et des spectacles entiers seront testés tous les samedis.

«Ça nous permet d’évoluer et de progresser beaucoup plus rapidement», lance Vanessa Lépine, humoriste québécoise déjà à l’origine des soirées Open Mic au XIIIe siècle, qui seront désormais organisées par sa nouvelle association, Comedy Club 13.

Rampe de lancement

En Suisse romande, le concept est déjà bien rodé. À Genève, le Caustic Comedy Club de Carouge, l’Open Mic des Volontaires et les Open Stage du Chat Noir animées par le Swiss Comedy Club, ou encore les scènes ouvertes du Strap’ à Fribourg font pulluler les «crash tests». Dans la capitale vaudoise, mis à part les plateaux d’humoristes déjà confirmés qui animent le bar-club ABC ou le CPO d’Ouchy, peu de rampes de lancement pour jeunes talents ont pris le relais du Lido Comedy Club.

Pour Antoine Piguet, gérant du XIIIe siècle, c’est aussi une manière de se réinventer depuis que l’établissement ne peut plus se muer en club nocturne. «Cela permet non seulement de diversifier notre clientèle, de proposer une activité culturelle, mais aussi de servir de plateforme à de jeunes artistes. Mon affection pour le milieu de l’humour en a fait une évidence», explique celui qui est ami avec les humoristes Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat.

Si Comedy Club 13 propose trois concepts différents de rodage, c’est aussi pour attirer des humoristes de tous les niveaux. Bruno Peki, Cinzia Cattaneo ou Kevin Ayer, bien connus des scènes ouvertes genevoises, viendront notamment se frotter au public lausannois parmi de jeunes amateurs.