Prospective macroéconomique – Le XXIe siècle devrait être celui de l’Afrique Le continent africain a les moyens de connaître un âge d’or dès 2050. À condition de se réapproprier ses ressources et de favoriser l’émergence du secteur privé. Cela a déjà commencé. Ivan Radja

Le Botswana procède lui-même au façonnage des diamants, plutôt que de laisser cette étape, importante dans la chaîne de valeur, à des pays tiers. AFP

L’Afrique est toujours un continent difficile à appréhender en matière de coopération. «Ici, en Occident, on se focalise sur ce que l’on peut vendre au reste du monde pour créer de la valeur et en injecter une partie en Afrique à titre d’aide humanitaire, mais c’est absurde», déplore Othman Boukrami, directeur responsable du trading chez TCX Fund, spécialisé dans la couverture de change pour les pays en voie de développement. «Alors que la Chine, l’Inde et la Russie investissent beaucoup et que l’Afrique est en train de devenir leur partenaire et non plus seulement un assisté.»