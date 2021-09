Le coup de fourchette – Le Zingue a pris de l’altitude cet été à Orbe L’ancien restaurant de la cave Vinurba est repris par le talentueux pâtissier Cédric Pilloud, qui en a fait une pépite de bistronomie. Vincent Maendly

Le chef cuisinier Thibault Marchand et son ami et nouveau patron du Zingue, le pâtissier Cédric Pilloud, accompagné de son épouse, Sandra. Chantal Dervey

À Orbe, Le Zingue a bien changé depuis ce printemps. De l’extérieur, ça ne saute pas aux yeux: le nom est resté, le Spitfire peint sur la façade survole encore le grand portrait de Winston Churchill, mais à l’intérieur, tout est neuf, épuré.

En juillet dernier, l’établissement est devenu Le Zingue by Pilloud, prenant du coup de l’altitude. Le talentueux pâtissier Cédric Pilloud a tout refait lui-même. Ce qui était précédemment le restaurant de la cave Vinurba est devenu une petite pépite de bistronomie vaudoise.

Pour mener à bien son projet, l’ancien apprenti de Philippe Guignard, passé par le Crillon et le Pont de Brent, a fait appel à son ami cuisinier Thibault Marchand, qu’il avait rencontré aux fourneaux du palace parisien. Second de cuisine au restaurant de l’Hôtel Richemond, à Genève, le Français a saisi l’occasion de devenir chef, à Orbe.

Promesses tenues

Vu leurs parcours respectifs, le duo «Thibault pour le salé, Cédric pour le sucré» est donc une promesse en soi que la carte des mets, courte, ne fait qu’appuyer. Davantage encore associée aux 40’000 références de la cave Vinurba, située au sous-sol. Si la purée de brocolis, noisettes et chorizo râpé proposée en amuse-bouche manque de peps pour marquer les esprits, la suite sera bel et bien de haut vol.

Servi en entrée, le gravlax de truite accompagné de sa crème vanillée de chou-fleur (21 fr.) est un régal de saveurs et de textures, tout comme le tataki de bœuf thaï et sa déclinaison de betterave (26 fr.).

En plat de résistance, le maigre rôti, cuit à la perfection, est bien rehaussé par la sauce chimichurri et se marie fort bien avec la courgette en risotto et ses champignons (36 fr.). La pintade farcie aux herbes (39 fr.) est elle aussi succulente, la purée de panais est onctueuse à souhait et la côte de bette travaillée avec originalité. Tous les dressages sont impeccables et modernes.

Cédric Pilloud connaît lui aussi ses gammes, les Urbigènes le savent bien. Ses desserts gourmands sont au diapason des plats de son ami. Tant le soufflé au praliné et sorbet citron confit que le déstructuré de chocolat et framboise (16 fr.) – que l’on accompagne d’un limoncello aux fruits rouges maison – ponctuent parfaitement la soirée.

La recette est connue, diablement efficace: «Un max de produits maison, locaux, pas de chichi pour vraiment faire de la bistronomie, plus accessible», résume le patron.

L’adresse Afficher plus Le Zingue by Pilloud, rue de la Tournelle 48, Orbewww.lezingue.ch

Fermé dimanche et lundi.



3 fourchettes. Cuisine bistronomique très soignée.



3 écus. Menu à 69 francs «entrée-plat-dessert», porté à 99 francs avec un accord mets-vin.



3 bouteilles. Possibilité de choisir un cru parmi les milliers de la cave de Vinurba, au sous-sol.

