Portrait de Juri Steiner – Le Zurichois venu élargir son horizon à Lausanne En place depuis bientôt une année, le directeur du Musée cantonal des beaux-arts fait rimer impatience avec confiance. Florence Millioud

Juri Steiner, directeur du MCBA devant un «Abakan» de Magdalena Abakanowicz; l’exposition est à voir dès le 23 juin. Laurent de Senarclens

Les récits que fait Juri Steiner prennent du temps, comme s’ils ne pouvaient s’épanouir que dans la durée. À tiroirs. Détaillés avec la précision d’un enquêteur sourcilleux de n’omettre aucun indice de leur intérêt. Et extrêmement ramifiés! Il faudrait presque un organigramme illustré pour les suivre tellement le directeur du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) – en poste depuis bientôt une année à Lausanne avec en ligne de mire le vernissage, jeudi, de l’exposition Magdalena Abakanowicz – embarque d’acteurs et d’anecdotes avec, à l’appui, un art certain de la circonvolution.