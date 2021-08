JO 2020 – Athlétisme – Lea Sprunger a buté sur son dernier rêve La Vaudoise, qui a raté la qualification pour la finale du 400 m haies à Tokyo, a terminé sa carrière internationale individuelle sur un nouvel échec olympique. Sylvain Bolt Tokyo

Lea Sprunger a glissé dans ses chaussures sous le déluge tokyoïte. keystone-sda.ch

Le déluge s’est abattu sur le tartan de l’Olympic Stadium à Tokyo, renommé «Aquatics Center» par le speaker. Pile au moment où Lea Sprunger se préparait à se frotter aux haies pour décrocher une première finale olympique.

L’athlète de Gingins avait annoncé devoir sortir la course de sa vie pour réaliser ce dernier grand objectif de sa carrière. Mais cet ultime obstacle était trop haut lundi et son chrono trop bas (55’12) pour espérer une place en finale le 4 août.

La Vaudoise a souffert sur le tartan olympique. keystone-sda.ch

«J’avais cette course de ma vie dans les jambes mais je n’ai pas réussi à jouer avec les éléments, a-t-elle expliqué, marquée par l’émotion. Je glissais dans mes chaussures et ça m’a empêché de pousser correctement dès le début. J’aurais peut-être dû mettre mes autres pointes. Au final, les conditions étaient les mêmes pour tout le monde et d’autres sportives ont même réussi des records nationaux.»