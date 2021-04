Athlétisme – Lea Sprunger déclare forfait pour Chorzow La Vaudoise de 31 ans souffre d’une petite blessure dans le bas de sa jambe gauche. Elle n’ira pas disputer les Mondiaux de relais ce week-end en Pologne. Ajla Del Ponte non plus. R. Ty

Lea Sprunger a déclaré forfait pour les championnats du monde de relais, qui se dérouleront le week-end prochain à Chorzow (Pologne).

La Vaudoise a annoncé son désistement sur Twitter. «Je souffre d’une blessure dans le bas de ma jambe gauche, et je dois déclarer forfait pour les Mondiaux de relais. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir aider l’équipe pour assurer sa place à Tokyo. Mais j’ai besoin de me rétablir aussi bien et vite que possible pour être compétitive très vite. Je souhaite à mes filles (sic!) le meilleur à Chorzow!»

À 31 ans, la championne d’Europe du 400m haies 2018 dispute sa dernière saison en compétition. Elle espère la conclure sur une médaille olympique.

Ajla Del Ponte positive au Covid

Le relais 4 x 100 m suisse sera aussi privé d’un autre atout majeur en Pologne: Ajla Del Ponte a en effet annoncé son forfait sur Instagram.

La Tessinoise a en effet expliqué qu’elle n’était «pas autorisée» à voyager en Pologne pour participer aux World Relays avec l’équipe de Suisse du 4 x 100 m. «Après être rentrée de Turquie avec un test PCR négatif, celui que j’ai dû effectuer pour voyager en Pologne a été positif», a-t-elle écrit.

Elle a ajouté qu’elle savait que cela pouvait se passer: «Vous pouvez être positive plusieurs semaines après avoir été testée positive, mais cela reste une grande tristesse. Maintenant, je vais me concentrer sur ma convalescence et réaliser de bonnes séances d’entraînement, pour être sûre d’être en forme à l’ouverture de ma saison, le 23 mai à Gateshead.»

Elle conclut son message par un «Allez les filles!» qui montre bien à quel point l’équipe de relais suisse est unie.

