Championnats d’Europe en salle – Lea Sprunger et la force qui renverse tout Premier défi de fin de carrière. La Vaudoise défend son titre sur 400 m ce week-end à Torun. Ses meilleures rivales sont ses coéquipières néerlandaises, elles aussi coachées par Laurent Meuwly. Pascal Bornand

Lea Sprunger et Laurent Meuwly, une complicité à l’épreuve de tout et un palmarès riche de deux titres européens. KEYSTONE

Entre l’edelweiss et la tulipe, son cœur balance. Et puis, il y a la raison qui l’incite à la pondération et à l’impartialité. Laurent Meuwly, ancien coach de Swiss Athletics, est désormais l’entraîneur des sprinteuses et des relayeuses des Pays-Bas. Un choix professionnel, dicté par une exigence de qualité. Au centre national de Papendal, le technicien fribourgeois bénéficie de conditions de travail optimales. Il y a emmené les deux joyaux de son groupe, la Vaudoise Lea Sprunger et la Tessinoise Ajla Del Ponte. Sur place, il cisèle deux pépites, Femke Bol et Lieke Klaver.