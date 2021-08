Retraite sportive athlétique - Lea Sprunger: «J’ai eu de la peine à enlever mon sourire de mon visage»

Lea Sprunger, vous avez participé à votre dernier Athletissima en tant qu’athlète. Comment avez-vous vécu la soirée?

C’est vrai que c’était une soirée très particulière. J’ai essayé de profiter de chaque minute sur la piste et entre mes courses. J’ai eu de la peine à enlever le sourire de mon visage pendant toute la soirée. Le sentiment de la foule qui crie et m’encourage était incroyable, et cela va me manquer.