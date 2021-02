Prête pour sa dernière saison – Lea Sprunger: «Le report des Jeux n’a fait que prolonger l’excitation» La championne d’Europe du 400 m haies prépare son objectif suprême, Tokyo 2021. Elle s’entraîne aux Pays-Bas et a démarré sa saison en salle à Macolin. Pascal Bornand

Lea Sprunger a démarré sa saison le week-end dernier à Macolin en signant des «chronos prometteurs sur 200 et 400 m». En mars, elle défendra son titre européen en salle à Torun (Pol). KEYSTONE

Un drôle de calendrier qui se ferme, une nouvelle saison qui s’ouvre. Durant les Fêtes, passées à Gingins, Lea Sprunger a tourné les pages en famille et en quarantaine. À Noël, le coronavirus ne l’a pas épargnée mais elle a franchi l’obstacle avec l’aisance d’une championne d’Europe du 400 m haies. Depuis, elle s’est envolée en camp d’entraînement en Afrique du Sud, elle a pris ses marques le week-end dernier sur le tourniquet de Macolin et elle poursuit ces jours sa préparation hivernale à Papendal (PB) aux côtés de la prodige néerlandaise Femke Bol, l’une de ses plus grandes rivales lors des prochains JO de Tokyo. L’apothéose d’une carrière, espère-t-elle.