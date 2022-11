Changement climatique – L’eau du lac pour sauver les récoltes de milliers d’hectares dans la Broye Face à l’interdiction chronique de pompage d’eau en rivière en été, des agriculteurs broyards visent les lacs. Sébastien Galliker

Les coprésidents d’ArroBroye Fabrice Bersier, agriculteur à Vesin et David Bapst, agriculteur à Payerne, rêvent de pouvoir alimenter leurs enrouleurs d’arrosage grâce à l’eau du lac de Neuchâtel. JEAN-PAUL GUINNARD

Des étés secs toujours plus fréquents, des précipitations en baisse et des interdictions de pompage d’eau en rivière plus tôt dans la saison. Face au changement climatique, de nombreux agriculteurs broyards rêvent d’arroser leurs cultures grâce à l’eau du lac. Un procédé déjà utilisé dans les environs de Portalban et qui fait des envieux. Quand toute la plaine doit stopper ses canons d’arrosage en raison du débit réduit des rivières, cette coopérative peut continuer à arroser près de 2000 hectares de terres agricoles.