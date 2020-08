Analyse de la végétation aquatique – L’eau du Léman gagne en qualité, ses plantes le disent Une étude récente sur l’évolution des herbiers de macrophytes renseigne aussi sur l’état du lac. Les résultats sont positifs. Romaric Haddou

Bien qu’ils n’enchantent pas toujours les baigneurs et les propriétaires de bateaux, les herbiers de macrophytes sont primordiaux pour la biodiversité. MARC BERNARD

Ils sont méconnus et mal aimés, les macrophytes, ces végétaux aquatiques qui, à la saison chaude, s’étendent en de vastes herbiers proches des rives et qui font cauchemarder nageurs et plaisanciers. Pourtant, ils revêtent une importance capitale. «Ces plantes offrent un habitat temporaire pour la faune aquatique, du plus petit animal jusqu’au poisson […], sont un lieu de chasse pour certaines espèces et source de nourriture pour d’autres, sont utilisées comme lieu de ponte par la perche, la tanche ou encore le brochet […] et contribuent à une meilleure oxygénation de l’eau par leur photosynthèse», liste la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL).