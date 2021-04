Activités lacustres – L’eau froide du Léman n’est pas un long fleuve tranquille Le lac compte de nombreux nouveaux adeptes qui, en pratiquant le paddle ou en s’y baignant, ont trouvé un moyen d’égayer leur quotidien, même lorsque la température de l’eau frise les 8 degrés. Non sans risque. Catherine Cochard

Sortie des paddles a la plage de Lutry. Vanessa Cardoso/ 24 Heures

Le 20 mars dernier, une femme sur son paddle avait été secourue in extremis au large d’Ouchy. «Avec la bise, elle avait dérivé de 4 kilomètres et ne parvenait plus à revenir, explique le sergent-major Xavier Disler, de la brigade du lac. Heureusement, elle avait pris son téléphone et a ainsi pu appeler la centrale de secours.»

Un «classique»: à l’abri sur le rivage, les paddleurs inexpérimentés mésestiment la force du vent. Puis ils se laissent pousser au large. «Cette personne a eu de la chance, car elle n’était pas bien équipée et on ne la voyait pas», ajoute encore Xavier Disler.