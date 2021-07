[8/42] À Vaud l’eau – L’eau minérale des Vaudois reste la plus bue du pays Si Nestlé Waters a récemment transféré la dernière ligne de production en fonction dans son usine historique, Henniez reste une marque qui compte dans le milieu. Sébastien Galliker

Chef de production chez Nestlé Waters et employé d’Henniez depuis trente-cinq ans, Alain Detrey a quitté l’usine historique du village il y a quelques mois. PATRICK MARTIN

Il arrive encore bien souvent qu’au restaurant des clients commandent une Henniez au lieu d’une eau minérale. S’il y a bien une marque emblématique en Suisse romande, c’est celle de l’eau du village broyard. Que son étiquette soit rouge, bleue ou verte, chacun a déjà bu de l’eau issue de ses sources.

Chaque année, 90 millions de bouteilles sortent de l’usine de Treize-Cantons, située en bordure de la route cantonale Lausanne-Berne. Au total, Nestlé Waters – détenteur de la marque depuis 2007 – en commercialise 250 millions, dont 150 millions produites à Henniez et à Saxon.

Les jus Granini et hohes C sortaient notamment encore de l’usine historique du village jusqu’à fin 2020. Mais dans le cadre du projet H 2 Orizon et ses 25 millions d’investissements, la production est désormais entièrement centralisée dans l’usine la plus moderne.

«Le dernier jour, j’ai senti une certaine émotion. C’était quand même la fin d’une époque. En même temps, on allait occuper de nouveaux locaux bien plus fonctionnels. Là-bas, la logistique était notamment compliquée avec des étages», raconte Alain Detrey, chef de production, trente-cinq ans de service pour Henniez.

230 collaborateurs

Formé comme fromager, ce Payernois est entré dans la maison en voyant une annonce d’emploi alors qu’il traversait le village pour assister à un concert à Lausanne. Le lundi suivant, il était engagé. Théoriquement jusqu’à son école de recrues. Il fait partie des quelque 230 collaborateurs de Nestlé Waters, dont 100 pour la production, désormais réunis sur le même site (ndlr: sauf six à Saxon).

Si le travail est simplifié, voir les murs vides de l’usine historique ne va pas sans lui rappeler quelques anecdotes. «Notamment la fête du 100e anniversaire en 2005, où il y avait eu beaucoup de visiteurs pendant qu’on fabriquait. Et tous les soirs des spectacles», se souvient le quinquagénaire.

Usine en vente Afficher plus L’usine historique des Sources minérales Henniez sera-t-elle recyclée en centre de production de cannabis à usage médical à l’horizon 2023, comme l’annonçait récemment le quotidien «20 minutes»? Rien n’est moins sûr, répond Alessandro Rigoni, directeur général de Nestlé Waters. Depuis deux ans, le site, classé en zone d’activité, est en vente. «D’entente avec la Commune d’Henniez, nous souhaitons que cet objet reste en activité, dans un domaine qui soit compatible avec la protection du Domaine d’Henniez, la zone sans pesticides protégeant les sources», reprend le patron. Le projet de la société pharmaceutique iGreen Swiss répondrait à ces conditions. Le problème? Rien n’a été signé jusque-là, et d’ailleurs deux autres acheteurs potentiels sont encore dans la course. Nestlé Waters souhaite finaliser la transaction dans les semaines qui viennent.

Provenant de sept captages différents, l’eau met de sept à dix ans pour se purifier et se minéraliser, notamment en traversant le grès burdigalien. L’eau de la Broye reste en tête de l’industrie de l’or bleu, une place qu’elle avait prise dès 1905 et la création de la Société des Bains et des Eaux d’Henniez, en même temps que la construction de la première usine d’embouteillage. Au total, Nestlé Waters assure 22% du marché suisse.

Provenant de sept sources différentes, l’eau met de sept à dix ans pour se purifier et se minéraliser. PATRICK MARTIN L’eau minérale est entièrement produite sur le site de Treize-Cantons. L’usine du village abandonnée fin 2020 ne servait plus qu’à produire les jus Granini et hohes C. PATRICK MARTIN La marque vaudoise a su rester leader grâce à ses innovations, dont la version plate dès la fin des années 1950 (bleu) et la version légèrement gazéifiée en 1974 (vert). PATRICK MARTIN 1 / 4

Histoire familiale

La découverte de la source remonterait aux Celtes, mais les premiers à l’exploiter seront les Romains, via des aqueducs menant jusqu’aux thermes d’Avenches. Un certain Ennius, possédant un domaine dans la région, donnera son nom au village.

En 1648, l’Hôtel des Bains est construit près de la source par le docteur Pierre-François Chauvet. Le liquide est alors utilisé pour des cures. Il reçoit l’appellation «eau minérale» en 1880, après une analyse du laboratoire cantonal demandée par le médecin Virgile Borel, alors directeur. L’or bleu commence à être vendu en pharmacie.

En 1916, Henri Pahud prend la direction de la marque Henniez Lithinée et inaugure ainsi près d’un siècle sous la conduite familiale des Pahud, puis des Rouge. «L’eau minérale devient la première du pays à faire du marketing», disait Nicolas Rouge, petit-neveu d’Henri et dernier directeur en 2014 à «Bilan».

La marque tente même de s’imposer à l’étranger et ramène l’or de l’exposition internationale du confort moderne de Paris en 1925. Ses exportations n’ont toutefois à peine atteint que 2% du volume de production. Désormais, Nestlé Waters ne vend l’Henniez qu’en Suisse.

En 1958, Henniez Lithinée inaugure sa nouvelle usine du village et fête les 50 ans de la marque lors de journées portes ouvertes. DR

Employé depuis 1948, Edgar Rouge reprend la direction du site en 1964. Il sera un patron comme on n’en fait plus! Syndic du village durant vingt-huit ans et membre de nombreuses sociétés locales. Henniez reste leader grâce à ses innovations.

Dès la fin des années 1950, une version «plate» est proposée sous une étiquette bleue. En 1974, la variante de gazéification légère se pare de vert. Dix ans plus tard, l’entreprise broyarde est la première à vendre son eau en PET.

Une innovation qui séduit Swissair, l’économie de poids lui permettant d’embarquer un passager supplémentaire! Elle se diversifie aussi en proposant les jus de fruits Granini (1977) et hohes C (1996), et tâtant – sans succès – le marché du cola avec Virgin (1998).

Peu de temps après l’obtention de l’appellation «eau minérale», la production industrielle débute dans l’usine historique du village en 1905. DR Dans les années 1950, les bouteilles d’Henniez passent par l’étiqueteuse. DR Fin des années 1950 à l’usine historique: contrôle des étiquettes chez Henniez-Lithinée. DR 1 / 3

En 2007, la page familiale se tourne. Nestlé Waters rachète Henniez pour 155 millions. «Nous avons conservé la joint-venture avec Granini, une exception au niveau de la multinationale d’avoir un portefeuille de jus de fruits, et apporté Cristalp et son usine de Saxon», présente Alessandro Rigoni, directeur général de Nestlé Waters. À l’exception du site de Saxon, toute la filière est donc désormais réunie à Treize-Cantons.

Une usine modernisée à trois lignes de production qu’Henniez Lithinée avait racheté en 1978 à sa concurrente Henniez Santé. Espérant profiter du succès de l’eau locale, un vétérinaire avait acheté une source dans les années 1930 et s’attaquait à la concurrence avec des prix bas.

Alors qu’Henniez Lithinée développe son usine du village dans les années 1950, Henniez Santé construit le site moderne de Treize-Cantons en 1969. La bataille fera rage jusqu’au rachat de 1978, synonyme de création des Sources Minérales Henniez.

La durabilité avant l’heure Afficher plus Pour la marque Henniez, l’abandon de l’usine du village permet davantage d’efficacité, d’innovation et d’écologie. Au total, le programme a coûté 25 millions de francs à Nestlé Waters. Pour l’efficacité, les lignes de verres sont désormais multiformat et toutes les équipes sont réunies au même endroit. Au niveau de l’innovation, la marque peut désormais proposer de l’eau plate aromatisée ou de l’eau plate fonctionnelle, «le seul segment en croissance dans le secteur», présente Alessandro Rigoni. Enfin, la nouvelle machine de lavage permet d’économiser 25’000 m3 d’eau et l’entreprise a réduit le trafic entre les deux lieux de 1100 trajets en camion annuellement. Alessandro Rigoni est le directeur général de Nestlé Waters. PATRICK MARTIN «Une bonne eau, c’est d’abord une nature préservée», mentionne un prospectus publicitaire de Nestlé Waters. La société s’est penchée sur la préservation de son trésor «avant la vague verte de ces derniers mois en Suisse», commente le directeur. Et de lister la plus importante installation de biogaz agricole du pays, le projet Eco-Broye, lancé il y a déjà douze ans et élargi récemment par le programme AgrEauConseil. Dans le cadre du projet Eco-Broye, le Domaine d’Henniez, une zone de conservation de 120 hectares (168 terrains de football) est protégée. L’agriculture y est pratiquée sans pesticide ni engrais chimique, les pertes de rendement étant dédommagés par une aide fédérale. Sur ces terrains, quelque 70’000 arbres avaient été plantés dans les années 1980. Désormais, ces plants sont diversifiés avec des arbres fruitiers anciens ou des espèces pionnières telles que hêtre, chêne ou érable. À plus large échelle, une zone de protection de 2400 hectares permet de favoriser la biodiversité. Avec le programme actuel AgrEauConseil, l’entreprise vise à collaborer avec les agriculteurs sur une partie de ces 2400 ha pour diminuer encore l’utilisation de pesticides. «On prévoit de couvrir les risques de perte de productivité», reprend le patron. Traitant les fumiers et lisiers d’agriculteurs de la région et le marc de café des capsules Nespresso recyclées, l’usine de biogaz a été mise en service en 2016. Elle produit annuellement 6,8 GWh d’électricité, soit la consommation de 1500 ménages, et 7 GWh de chaleur, dont 2 sont utilisés directement à l’usine.

