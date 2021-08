Catastrophes naturelles – L’eau, reflet du changement climatique Selon les scientifiques, les récentes inondations qui ont endeuillé l’Europe et la Chine sont les signes d’un dérèglement global. Rachel Barbara Häubi

Sonia Seneviratne, climatologue, spécialiste dans l’étude des événements extrêmes et professeure à l’Institut de l’ a tmosphère et du c limat à Zurich. Manuel Rickenbacher/ETH Zurich

«C’est essentiellement à travers l’eau que se manifeste le changement climatique», avait déclaré en juillet dernier le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas. Et pour cause: ces cinquante dernières années, les aléas liés à l’eau figurent en tête des catastrophes naturelles les plus coûteuses , tant humainement qu’économiquement. Le récent déluge européen en serait le témoin.

«Le même scénario que les inondations en Allemagne aurait pu être imaginé en Suisse.» Sonia Seneviratne, spécialiste dans l’étude des événements extrêmes et professeure à l’Institut de l’atmosphère et du climat à Zurich

«Le changement climatique est ici, et maintenant», lance Sonia Seneviratne, spécialiste dans l’étude des événements extrêmes et professeure à l’Institut de l’atmosphère et du climat à Zurich. La climatologue vaudoise est l’une des auteures du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont le premier volet a été publié lundi: «Avec le réchauffement global moyen actuel de plus de 1 °C (2 °C pour la Suisse), les modèles climatiques montrent une hausse de la fréquence des précipitations extrêmes de 30%. À 1,5 °C, celle-ci augmente de 50%, puis de 70% à 2 °C.» Derrière ce phénomène, un processus physique: «Plus l’air est chaud, plus il retient d’humidité, provoquant des pluies abondantes.»

La Suisse particulièrement touchée

Une étude sur la contribution du changement climatique pour les intempéries meurtrières en Allemagne devrait être publiée à la fin du mois. Sonia Seneviratne, qui y participe, précise: «Le même scénario aurait pu être imaginé en Suisse.» De fait, si le dernier rapport du GIEC confirme que la majorité des pays du monde seront touchés par des changements climatiques multiples, extrêmes et inattendus, la Suisse ne fait pas exception à la règle. «Le relief montagneux suisse contribue aux précipitations intenses et accentue cette tendance. Il ne faudra pas seulement s’adapter aux événements actuels, mais à ceux – bien plus extrêmes – qui nous attendent dans un climat qui continue de se réchauffer.»

Pour la scientifique, le réchauffement global induit jusqu’à présent est quasi irréversible: «Le CO 2 reste dans l’atmosphère pendant des centaines, voire des milliers d’années. La seule solution est de stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 °C en défossilisant rapidement notre énergie. En Suisse, les trois-quarts de nos émissions proviennent encore de la consommation de pétrole.»

«Nous devons reconnaître que l’eau et le changement climatique sont intimement liés, et les traiter comme un tout.» Sonia Seneviratne

Si la scientifique déplore le rejet de la loi sur le CO 2 en juin dernier, elle garde espoir: «La pandémie nous aura montré que des changements de société rapides sont possibles. L’initiative pour les glaciers, par exemple, fixe des étapes pour atteindre une neutralité carbone d’ici 2050.» À échelle onusienne, une coalition internationale sur l’eau et le climat a vu le jour au début de l’année. «Pour relever efficacement les défis hydrologiques et climatiques qui nous attendent, nous devons reconnaître que l’eau et le changement climatique sont intimement liés, et les traiter comme un tout», a conclu le secrétaire général de l’OMM.

