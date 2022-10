Coach de basket à succès – «LeBron investit plus d’un million de dollars par an dans son corps» Phil Handy a été le coach personnel et le confident de Kobe Bryant. Le technicien des Lakers s’occupe depuis douze ans de LeBron James. De passage en Suisse, il raconte sa philosophie du jeu. Pierre-Alain Schlosser

Pour Phil Handy, communiquer est essentiel. De manière général, il estime que dans le sport. «on n’accorde pas suffisamment de place à la complicité entre coach et joueur. David Wagnières

Lorsque Phil Handy parle, le Californien de 51 ans sait comment capter votre attention. L’entraîneur assistant des Los Angeles Lakers vous fixe droit dans les yeux et ne lâche plus votre regard. L’homme aux six finales NBA (trois gagnées en 2016, 2019 et 2020) a le verbe clair, précis. Comme ses pensées.



Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Phil Handy a été l’ancien coach personnel du regretté Kobe Bryant. Depuis douze ans, il collabore étroitement avec LeBron James. Ces deux légendes de la sphère orange ont elles-mêmes engagé ce puits de science pour devenir encore plus redoutables sur les parquets. Venu en Suisse soutenir la Ball Club Academy de son ami, l’ancien pro Antoine Gillespie, Handy a donné la leçon à des jeunes de la région lémanique.