Récompense – LeBron James, sportif de l’année 2020 du «Time Magazine» Le magazine américain «Time» a choisi d’honorer le basketteur de Los Angeles pour son engagement en faveur du vote.

Le basketteur a remporté un quatrième sacre NBA en dix finales, avec une troisième équipe différente, au terme d’une saison sans précédent, (Photo Douglas P. DeFelice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) AFP

La star des Lakers, LeBron James, vainqueur d’un nouveau sacre en NBA, a été désigné jeudi sportif de l’année 2020 par le magazine américain «Time».

Distingué également récemment par le magazine sportif Sports Illusrated, LeBron James est élu sportif de l’année à la fois pour ses résultats sportifs et pour son engagement sociétal.

Le basketteur a ainsi remporté un quatrième sacre NBA en dix finales, avec une troisième équipe différente, au terme d’une saison sans précédent, en dominant toujours autant son sujet à 35 ans.

«Time Magazine» salue également l’engagement du basketteur en faveur du vote, à travers l’association «More Than an Vote» (Plus qu’un vote), appelant les Afro-Américains à s’inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l’élection présidentielle.

James a soutenu l’action «en recrutant d’autres sportifs pour la cause» et en faisant «la promotion de More Than a Vote auprès de ses plus de 48 millions d’abonnés sur Twitter», a salué «Time».

AFP/NXP