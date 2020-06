États-Unis – LeBron James veut mobiliser le vote noir La star des Los Angeles Lakers va créer une organisation avec des joueurs de NBA pour protéger le droit de vote des Afro-Américains. Jean-Cosme Delaloye, New York

La mort de George Floyd a scandalisé la superstar du basket LeBron James. Avec More Than a Vote, il veut encourager l’accès des Noirs aux urnes, tandis que le Parti républicain multiplie les obstacles. Getty Images

Les électeurs démocrates rêvent de pouvoir l’appeler un jour sénateur LeBron James. Toujours très active politiquement, la superstar des Los Angeles Lakers en NBA a pour l’instant une autre priorité: protéger le droit de vote des Afro-Américains. Selon le «New York Times», le natif d’Akron, une ville ouvrière de l’Ohio (centre des États-Unis), s’apprête à créer More Than a Vote (Plus qu’un vote). Cette organisation doit réunir des joueurs actuels et des anciens de la NBA. Elle a pour but de contrer le Parti républicain, emmené par Donald Trump, qui multiplie les initiatives pour compliquer l’accès des Noirs aux urnes aux États-Unis. Elle doit aussi tenter de transformer en mobilisation électorale la vague de manifestations déclenchée par la mort de George Floyd, un Noir étouffé par un policier blanc à Minneapolis le mois dernier.