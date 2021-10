Entre design et art – L’ECAL à Arlaud, un retour vers le futur? Née il y a deux cents ans, l’École cantonale d’art expose les travaux de ses diplômés 2021 dans ses murs historiques. Balade avec Alexis Georgacopoulos, l’ancien élève devenu directeur. Florence Millioud Henriques

L’exposition «ECAL, travaux de bachelor et de master» à l’Espace Arlaud à Lausanne s’articule autour des différentes sections proposées par l’École cantonale d’art, ici des travaux autour de la typographie. FLORIAN CELLA

Où, mais où… regarder en premier? Le mini-skateboard en plastique recyclé. Le lombricomposteur en terre cuite. Une nouvelle gamme de supports publicitaires luttant pour le climat. On dirait un super-marché (dans le bon sens du terme) d’idées plus inimaginables les unes que les autres! Le foisonnement fait partie de l’effet voulu par l’ECAL, École cantonale d’art qui célèbre deux cents ans et les fête dans ses murs historiques, place de la Riponne, dans une exposition qui prend de l’avance sur l’avenir.

«Bien sûr, on pourrait vivre en vase clos à Renens! Mais ce n’est ni notre philosophie, ni notre dynamique.» Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL

Une école d’art qui sort de sa réserve de talents pour la deuxième fois cette année après une halte à l’Espace Graffenried à Aigle (sans compter la participation au Salon du meuble à Milan): ce n’est pas anodin. D’ailleurs, on pourrait presque parler de croisade! D’abord pour les diplômés 2021 (bachelor ou master) qui sont «quasi tous là», un gage de qualité pour le directeur Alexis Georgacopoulos. Mais… aussi pour déjouer les retenues et tromper les clichés.

Le directeur à l’étage qui propose les travaux de la section arts visuels. FLORIAN CELLA

«Ces travaux de diplôme que les étudiants réalisent eux-mêmes avec les moyens techniques à disposition ou qu’ils vont chercher à l’extérieur représentent leurs préoccupations, comme ici avec Marine Fondin et son pied de moto. Ou, commente encore Alexis Georgacopoulos, leurs ambitions au-delà du parcours scolaire.» Ce qui n’empêche pas ce fameux style ECAL, parfois même caricatural lorsque poussé à l’extrême… Une remarque qui affleure dans la salle réservée aux typographies! «Ce n’est pas une mauvaise chose d’avoir un style, rétorque le directeur. Pour une école, creuset de sensibilités multiples, je dirai même que c’est une valeur ajoutée et un point positif pour les étudiants qui ressentent cette identité et qui la laissent transparaître.»

«Il y a un niveau incroyable en Suisse romande, c’est sûr, et aussi en comparaison avec nos voisins étrangers.» Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL

La section photo et une force de proposition qui étonne devant chaque objet. FLORIAN CELLA

«On en a la preuve dans l’ensemble de cette exposition, le niveau est plus élevé qu’il y a trente ans, vingt ans ou même dix ans.» Pile le temps de son règne d’ex-étudiant de l’Écal devenu directeur. «Je n’avais pas fait de plan, ça passe très vite mais c’est quand même dix ans. Une école (ndlr: 580 étudiants, quelque 400 professeurs), plus que jamais, a besoin d’une certaine stabilité.» D’autant qu’avec la HEAD à Genève et l’EDHEA à Sierre, elles se bousculent et se concurrencent.

«Il y a un niveau incroyable en Suisse romande, c’est sûr, et aussi en comparaison avec nos voisins étrangers, ajoute le quadragénaire. Il n’y a qu’à voir quelles sont les écoles invitées dans les salons internationaux comme Milan.» Fier, Alexis Georgacopoulos ne veut pas quitter l’exposition sans parler encore de la basket de Maxwell Ashford qui peut être «défabriquée» après usage par un robot qui reconnaît tous ses composants. Ou de ce travail et encore de cet autre. Mais il faut vite aller les voir!

La basket imaginée par Maxwell Ashford. Une fois usagée, elle pourra être «défabriquée» par un robot capable de dissocier tous ses composants. FLORIAN CELLA

Une école, deux débuts Afficher plus Il a fallu s’y reprendre à deux fois pour que le canton de Vaud bénéficie d’une école de dessin. Le peintre Abraham Louis-Rodolphe Ducros y a mis beaucoup d’énergie, convaincu de son intérêt dans la formation du citoyen. En 1808, il a même réussi à concrétiser son idée, avant de la laisser orpheline et sans soutien à son décès subit deux ans plus tard. L’histoire reprend le 19 mai 1821, cette fois en haut lieu, puisque c’est le Conseil d’État qui promulgue un décret pour l’ouverture d’une École cantonale de dessin et d’arts décoratifs avec pour mission «d’entretenir dans le pays une culture artistique et de concourir au développement général des arts». Marc-Louis Arlaud, lui aussi peintre, est nommé directeur en 1822. Les cours s’adressent aux écoliers du Collège académique et autres jeunes gens de la ville, âgés de plus de 10 ans. Précision de taille dans une annonce parue dans la presse de l’époque: «Aucun élève ne pourra entrer dans la classe du modèle vivant qu’après avoir fréquenté la première classe de dessin d’après la bosse ou fourni la preuve qu’il est capable d’entreprendre des études supérieures.»



En 1840, l’école déménage de Cité-Devant pour intégrer le bâtiment de la place de la Riponne rebaptisé Musée Arlaud, en mémoire du premier directeur qui, grâce à sa générosité, a également permis la création du premier Musée des beaux-arts.

